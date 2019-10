Priča Bastačevog kuma dokaz kakva opasnost je pretila Srbiji

RTV pre 23 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da veruje u reči kuma Marka Bastaća, Lazara Lešnjaka, koji je Bastaća optužio za nasilje i korupciju, te dodao da za predsednika opštine Stari grad, nakon toga što se čulo o njemu, više nema mesta u politici, te da veruje da će nadležni organi reagovati.

"Nemam sumnje da je to istina, i kad to kažem nikakav pritisak ni na koga ne vršim, iskreno govorim", rekao je Vučić za TV Pink i dodao da je svima jasno da je sušta istina ono o čemu je Lešnjak govorio. " Suviše je ovo ozbiljna stvar da bi to bilo zataškano - kazao je Vučic, a izjavu Marka Bastaća da se ne želi da ide na poligraf, jer nema poverenja da će rezultat biti tačanje prokomentarisao je kao najrečitiji dokaz Bastaćeve krivice. "Najobičniji policajac će