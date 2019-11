Dodik: Ako taj rok ne bude ispoštovan, ne moraju ni da me zovu

B92 pre 2 minuta | Tanjug

Sarajevo -- Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik predložio je liderima SDA i HDZ da se sastanu ovog vikenda i promene član sporazuma o formiranju Saveta ministara.

Promenom tog člana, kako je naveo, određen bi bio novi rok od deset dana za formiranje Saveta ministara BiH. On je Bakiru Izetbegoviću i Draganu Čoviću poručio da, ako taj rok ne bude ispoštovan i nakon posebne sednice Narodne skupštine, onda njega, dodao je, više ne treba ni da zovu. Dodik je to rekao komentarišući izjavu Izetbegovića da BiH neće ući u NATO ako to ne Ĺľele Srbi, ali da Godišnji akcioni plan (ANP) treba da bude usvojen. "Nikakav ANP ne dolazi u