"Imamo nova saznanja, optužnice za ubistvo Ivanovića ovog meseca"

B92 pre 1 sat | Kossev

Protiv osumnjičenih za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, Marka Rošića i Nedeljka Spasojevića, u narednim danima biće podignuta optužnica.

To je za portal KoSSev potvrdio specijalni tužilac Kosova Sulj Hodža. "Ovog meseca, u narednih 15 do 20 dana, biće podignute optužnice", kazao je Hodža. On je naveo da Specijalno tužilaštvo ima nova saznanja u vezi sa slučajem ubistva Ivanovića, ali da će oni biti poznati za javnost u trenutku kada se podignu optužnice. Marku Rošiću i Nedeljku Spasojeviću prethodno je pritvor produžen 22. oktobra za naredna dva meseca. Rošićev advokat Mahmut Haljimi tada je poručio