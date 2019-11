Palmer u Prištini: Normalizacija odnosa Kosova i Srbije američki prioritet

Beta pre 4 sata

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za zapadni Balkan Metju Palmer je danas u Prištini izjavio da normalizacija odnosa Kosova i Srbije ostaje prioritet SAD.<p>Govoreći predstavnicima studenata i civilnog društva on je rekao da njegova nominacija za izaslanika za Zapadni Balkan naglašava da su SAD tu da pomognu, a Kosovo ne može biti izostavljeno iz rešenja.</p><p>"Kosovo ne može ostati izolovano. Rešenje jednom zauvek odnosa Kosova i Srbije ostaje prioritet", rekao je Palmer u Nacionalnoj biblioteci u Prištini.</p><p>Takođe je rekao da su 6. oktobra građani Kosova glasali za promenu i da su SAD to podržale.</p><p>"Oči sveta videće šta će raditi nova vlada. Ne vidimo nikakvu mogućnost za budućnost Kosova bez normalizacije odnosa sa Srbijom", rekao je on.</p><p>Dodao je da SAD neće nametati nikakav sporazum bez pristanka obe strane i bez odobrenja u parlamentima i podvukao je da Srbija neće moći da se pridruži EU bez normalizacije odnosa s Kosovom.</p><p>Rekao je da čim se postigne dogovor Kosova i Srbije, stvari će krenuti dalje.</p><p>Rekao je da se s budućim premijerom Kosova, Aljbinom Kurtijem susreo pre dva dana u Skoplju.</p><p>"Moje očekivanje od gospodina Kurtija, pod pretpostavkom da će postati premijer, je da će on biti dobar partner SAD-a, da će blisko sarađivati sa nama u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Shvatiće da je dijalog važan ne samo za Kosovo već i za SAD. Takođe će naći način da se vrati za pregovarački sto (sa Srbijom), uključujući i rešavanje pitanja carina koje je postalo prepreka", rekao je Palmer.

Palmer se danas u Prištini sastao s predsednikom Kosova Hašimom Tačijem i liderima DSK, Isom Mustafom i DPK, Kadrijem Veseljijem.

(Beta, 11.01.2019)