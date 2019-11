Dačić: Beograd spreman za nastavak dijaloga, ako se stvore uslovi

Blic pre 4 sata | Tanjug

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je na sednici Saveta bezbednosti UN da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, ukoliko se za to stvore uslovi i istakao da je Priština isključivo odgovorna što dijaloga trenutno nema. - Srbija je spremna da nastavi razgovore sutra, ukoliko se za to steknu uslovi - rekao je Dačić na sednici koja je posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. On je dodao i ljudi na KiM ne smeju da budu taoci samovolje i