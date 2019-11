U Srbiji danas pretežno oblačno i suvo vreme

Novi magazin pre 44 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i suvo vreme, posle podne iznad većeg dela zemlje postepeno smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Negotinskoj krajini pretežno oblačno tokom celog dana. Duvaće slab i umeren, jugoistočni i istočni vetar, posle podne i uveče u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od nula do šest, a najviša od sedam do 12. U Beogradu tokom jutra pretežno oblačno i suvo vreme, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura od dva do šest, a najviša oko 12.