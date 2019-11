Bjelica: Više sam od šutera, Barns me je izvukao

B92 pre 3 sata | B92

Nemanja Bjelica rekao je da Sakramento želi u plej-of i da se sada svi spremaju za njih jer nisu više toliko mlad tim.

Kingsi su u noći između petka i subote pobedili Jutu i time su došli do prvog trijumfa u sezoni. "Mislim da smo do sada morali da imamo više od jedne pobede. Važno je što smo došli do nje, do sada smo odigrali samo jednu lošu utakmicu, a u ostalim nismo imala sreće. Moramo da igramo jako svih 48 minuta", rekao je Bjelica novinarima posle utakmice. Srpski košarkaša ističe da nije samo šuter. "Nekada ne šutnem iz otvorene pozicije, ali takav sam. Mislim da sam više