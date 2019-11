Vreme umereno do potpuno oblačno i malo toplije

B92 pre 7 sati | Tanjug

Meteorolozi u većem delu zemlje prognoziraju umereno do potpuno oblačno vreme i suvo uz manji porast dnevne temperature.

Ponegde je moguća i kratkotrajna kiša, naročito uveče i u toku noći. Najniža temperatura od dva do šest, a najviša od 14 do 19 stepeni Celzijusa. I u Beogradu umereno oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko šest, najviša oko 15 stepeni. Do 9. novembra moguća su čÂŤesta prolazna naoblačÂŤenja, uz slabu kišu, posebno u prvih nekoliko dana, ali će temperature biti iznad prosećÂŤnih vrednosti. U košavskom području vetrovito.