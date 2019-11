Neće se menjati zakon o izboru poslanika, prvi put skeniranje zapisnika biračkih odbora

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević rekao je danas da se Zakon o izboru narodnih poslanika neće promeniti do raspisivanja narednih izbora i da će na njima prvi put biti organizovano skeniranje zapisnika biračkih odbora.

„Praksa svih razvijenih demokratskih društava je da se ne menja zakonodavstvo u izbornoj godini“, rekao je Dimitrijević za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je kazao da je RIK još od 2016. godine imao aktivnu saradnju sa predstavnicima OEBS-a. „Podigli smo jedan nivo me]unarodne saradnje“, rekao je Dimitrijević i dodao da će sada biti omogućeno domaćim i stranim posmatračima praćenje izbora od početka do kraja, odnosno od štampanja izbornog materijala do