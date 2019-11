Čad Volf, novi vd ministra za unutrašnju bezbednost SAD

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

VAŠINGTON: Američki predsednik Donald Tramp imenovao je Čada Volfa za vršioca dužnosti ministra za unutrašnju bezbednost.

Volf će biti peti rukovodilac tog ministarstva u Trampovoj administraciji. Međutim, Trampova ležerna najava koju je izgovorio u odgovoru na novinarsko pitanje izvan Bele kuće, trenutno je stvorila veću neizvesnost po pitanju rukovođenja ovim ministarstvom, ocenjuje AP. Kako navodi, kada je novinar direktno pitao Trampa da li će Volf biti sledeći ministar, on je odgovorio: "On već to radi, videćemo šta će se desiti". Portparol Bele kuće Hogan Godli kasnije je