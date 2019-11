Doktorski za kraj, Novak peti put šampion Mastersa u Parizu!

B92 pre 1 sat | B92

Najbolji teniser sveta Novak Đoković po peti put je osvojio Masters u Parizu.

On je u velikom finalu u hali "Bersi" bio bolji od šampiona turnira u Stokholmu, Kanađanina Denisa Šapovalova, 6:3, 6:4. Bio je to 34. trofej Serije 1.000 za Đokovića i peta titula u ovoj godini, takođe i njegova 77. ATP titula u karijeri. Bio je to njihov četvrti meč i četvrti trijumf Đokovića, koji je od Šapovalova bio bolji i u Melburnu, Rimu i Šangaju, sve ove sezone. Novak je na putu do trijumfa pobedio Korentana Mutea, Kajla Edmunda, Stefanosa Cicipasa,