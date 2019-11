Đoković peti put osvojio Masters u Parizu

Politika pre 2 sata

PARIZ - Najbolji srpski teniser Novak Đoković peti put u karijeri osvojio je Masters u Parizu, pošto je u finalu savladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6:3, 6:4.

Bio je to njihov četvrti meč ove godine i četvrta Đokovićeva pobeda, posle Melburna, Rima i Šangaja, prenosi Tanjug. Srpski as stigao je do 34. trofeja na Mastersima i sada ima samo jedan manje od Rafaela Nadala. Đoković će, uprkos trijumfu, sutra prepustiti Špancu prvo mesto na ATP listi, ali će već na završnom Mastersu u Londonu imati priliku da se vrati na vrh. Masters u Parizu igrao se za nagradni fond od 5,2 miliona evra. Sa puno samopouzdanja idem u London