Pacoli ima poruku za Vučića: Jedina šansa da priznate Kosovo

Vesti online pre 5 sati | Tanjug, Vestionline

Bivši šef kosovske diplomatije i predsednik Alijanse za novo Kosovo Bedžet Pacoli kazao je da se sa Srbijom o svemu može razgovarati, samo ne o tri stvari, a to su, kako je naveo, nezavisno Kosovo, Ustav Kosova i granica.

On je za tv Face iz BiH rekao i da za predsednika Srbije Aleksandra Vučića ima jasnu poruku. – Vučiću imate samo jednu šansu, da priznate Kosovo. To je realnost. Ta država je rođena i nema vraćanja nazad. To je jedino rešenje, a sve ostalo će ići lakše – kazao je Pacoli. Naglasio je da je to isto poručivao i Slobodanu Miloševiću ranije, potencirajući da je tzv. Kosovo davno rođena država. Smatra i da je priča o razgraničenju između Srbije i Kosova u smislu razmene