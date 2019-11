Upozorenje RHMZ-a: Olujna košava, udari preko 24 metara u sekundi

Vesti online pre 1 sat | Vestionline, Tanjug

RHMZ je izdao upozorenje da će danas i sutra u prvom delu dana u Južnom Banatu duvati olujna kosava povremeno sa udarima preko 24 metara u sekundi.

Prema prognozi, sutra će u Srbiji ujutro i pre podne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji ce na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine. Posle podne postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje uz slabljenje vetra. Jutarnja temperatura u vecini mesta od 10 do 16 , najvisa dnevna od 17 do 22 dok ce se na istoku Srbije zadrzati hladnije, u jutarnjim satima od 5 do 8 stepeni,