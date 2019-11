Štampa o ratu za tribinu; Policija zbog ubistva vođe "Alkatraza" češlja navijačke frakcije

B92 pre 8 sati | Večernje novosti

Beograd -- Beogradski mediji pišu da je razlog likvidacije jednog od vođa "Grobara" Ljubomira Markovića Kiće navodno njegov plan da formira novu ekipu na tribinama.

Kako pišu Novosti to je jedan od pravaca policijske istrage koja pokušava da dođe do odgovora na pitanje ko je i zašto ubio nekadašnjeg vođu "Alkatraza". Formiranje nove grupe i borba za tribine mogli su da se vide na proteklim utakmicama. Marković je bio odvojen od ostalih, a ekipu oko njega činili su ljudi iz ostalih frakcija. "Teško je reći da li je to motiv za likvidaciju. Ipak, prestiž na stadionima nosi sa sobom velike privilegije", kaže neimenovani