Ujutru oblačno sa kišom, danas posle podne razvedravanje u Srbiji

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će ujutru biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom i jakim vetrom, dok će danas posle podne oslabiti i padavine i vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugu Banata duvaće olujna košava povremeno sa udarima preko 24 m/s. Jutarnja temperatura u većini mesta kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Na istoku Srbije biće hladnije, u jutarnjim satima od pet do osam stepeni, a tokom dana biće oko 14 stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno uz moguću slabu i kratkotrajnu kišu, a posle podne sledi razvedravanje. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 15