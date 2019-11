Nadal posle godinu dana smenio Đokovića na vrhu ATP-a

Politika pre 2 sata

LONDON – Srpski teniser Novak Đoković od danas više nije svetski broj jedan, pošto ga je Rafael Nadal smenio na vrhu ATP liste, prenosi Tanjug.

Đokoviću nije pomoglo ni to što je osvojio trofej na Mastersu u Parizu, jer su mu skinuti bodovi sa Završnog mastersa u Londonu i razlika između Španca, koji je prvi posle godinu i šest dana, i njega iznosi 640 poena. Srpski as mogao bi da se vrati na čelnu poziciju, odnosno na istoj da okonča godinu, pod uslovom da Nadal, koji je zbog povrede odustao od polufinala u Parizu, ne dođe do finala, a Đoković osvoji titulu u Londonu. Iza vodećeg tandema su redom Rodžer