Tepić pita Vučića i Stefanovića: Kako je moguće da oružje firme GIM stoji u skladištu MUP-a na Avali

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pozvala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i tužilaštvo da "hitno" odgovore "kako je moguće da oružje privatne fabrike GIM, čiji je predstavnik ministrov otac, Branko Stefanović, bude smešteno u skladištu MUP-a na Avali".

Pokazujući fotografije sanduka sa pištoljima i puškama na kojima je sertifikat kompanije GIM, ona je ocenila da ti "dokazi" stvaraju "osnovanu sumnju da se radi o oružju koje MUP oduzima građanima kako bi bilo uništeno, a umesto toga ga po bagatelnim cenama prodaje kompaniji GIM koja ga potom preprodaje za mnogo veću cenu".

"Kako je moguće da oružje privatne fabrike GIM, za koju radi otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, bude smešteno u skladištu MUP-a čiji je prvi čovek upravo Nebojša Stefanović", upitala je potpredsednica Stranke slobode i pravde.

Ona je novinarima u Skupštini Srbije pokazala i kopiju dokumenta iz kog se, kako je navela, "jasno vidi da je Branko Stefanović član delegacije fabrike GIM kada je sa partnerima iz Saudijske Arabije trebalo da isposluje trgovinu oružjem iz fabrike Krušik".

Upitala je i ministra trgovine Rasima Ljajića "kako je bilo moguće 2017. i do septembra 2018. godine izdati dozvolu firmi GIM za trgovinu i izvoz oružja ako se zna da je to preduzeće do septembra 2018. bilo registrovano pod šifrom delatnosti 4644, odnosno trgovina na veliko porcelanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje".

"Ovo baš i ne liči na stakleno i porcelansko oružje. Apsolutno sam sigurna da je ovo sasvim dovoljan dokaz da se tužilaštvo konačno probudi iz zimskog sna i počne da radi svoj posao", navela je Marinika Tepić.

(Beta, 11.05.2019)