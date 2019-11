Oglasio se navodni osumnjičeni za ubistvo Jelene:Laž, namešta mi bivša žena

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

U sud u utorak stiglo anonimno pismo iz Švajcarske u kom je, kako su objavili mediji, pošiljalac okrivio izvesnog Dragoja, biznismena iz Priboja, da je ubio pevačicu Jelenu Marjanović. On danas tvrdi da je sve maslo njegove bivše žene.

U sud u utorak stiglo anonimno pismo iz Švajcarske u kom je, kako su objavili mediji, pošiljalac okrivio izvesnog Dragoja, biznismena iz Priboja, da je ubio pevačicu Jelenu Marjanović. On danas tvrdi da je sve maslo njegove bivše žene. "Iskreno da kažem bio sam zatečen, video sam jutros medijske natpise, odmah sam bacio sumnje i znao sam istog sekunda ko je to uradio, okrivljen sam za ubistvo, a niti znam ko su ljudi, ja nisam u Srbiji, ja znam za to kao i vi, samo