U Srbiji danas oblačno i svežije vreme sa kišom

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i svežije vreme sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugozapadu i u centralnim krajevima lokalno se očekuju obilne padavine uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Na jugoistoku zemlje veći deo dana suvo i toplo vreme. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar, u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od devet do 16, najviša dnevna od 16 do 23. U Beogradu danas oblačno, svežije, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Dnevna temperatura od 16 do 18.