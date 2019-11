Dobra "vremenska" vest

B92 pre 4 sata | Tanjug

Beograd -- Narednih dana, do 14. novembra meteorolozi prognoziraju toplo vreme s temperaturom iznad prosečnih vrednosti.

Iznad većeg dela zemlje danas će biti umereno do znatno oblačno, na severu i zapadu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Pre podne na jugu i istoku lokalno više padavina. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu umereno do znatno oblačno, ujutro uz mogućnost slabe kiše. Posle podne delimično razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 12,