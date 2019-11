Milojević "ne dâ" Njegoša: Takav smo narod... VIDEO

B92 pre 52 minuta | B92, Tanjug

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević priznao je da boli poraz od Totenhema (4:0) u utakmici Lige šampiona.

On je istakao i da može mnogo da se nauči iz meča u Beogradu. "Zaslužena pobeda Totenhema. Probali smo da odigramo drugačije nego u Londonu, da smanjimo prostor, dobro smo parirali i pokušali da dođemo do pogotka. Imalo smo izvanrednu šansu kod 0:0, kažnjeni smo, a potom još jednu kod 0:1... Više me brinu prinudne izmene sa Gobeljićem i Garsijom, izašao je i Pavkov. Poraz nije prijatan", rekao je Milojević na konferenciji za medije poalle utakmice. On je dodao da