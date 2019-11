Petriček: Češka ne menja stav o Kosovu

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Češka vlada nije promenila stav o pitanju nezavisnosti Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministar spoljnih poslova Češke Tomaš Petriček, osvrćući se na skorašnje izjave predsednika Češke Miloša Zemana da će od te države tražiti da povuče priznanje Kosova.

„Mi smo priznali Kosovo kao nezavisnu državu 2008. godine i trudimo se da razvijemo korektne i pozitivne odnose sa Kosovom. Podržavamo sve države regiona da postanu članice Evropske unije, zato što je to interes za evropsku sigurnosti i stabilnost, ali je to takođe i način kako da se reše mnogi lokalni problemi, mnoge regionalne tenzije“, istakao je Petriček. On je dodao da vlada Češke podržava dijalog između Beograda i Prištine, kako bi se prevazišla prošlost i