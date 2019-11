Uhapšen zbog sumnje da je izazvao požare

Danas pre 44 minuta | Piše: N. K.

Policija u Požegi je uhapsila osamnaestogodišnjeg U.V. iz tog grada, zbog sumnje da je izazvao tri požara i time počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

U policijskom saopštenju je navedeno da se on sumnjiči da je 5. novembra ove godine zapalio ceradu balon hale u Požegi, da je naredne noći, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, zapalio brvnaru, a potom izazvao i požar u jednom požeškom preduzeću. U požarima, koje su ugasili vatrogasci, kako se dodaje, nije bilo povređenih. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi,