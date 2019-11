Policija će "gledati kroz prste": Za vožnju do 150 kilometara na sat nema kazne

B92 pre 4 sata | Blic

Beograd -- Vozačima u Srbiji će se uskoro tolerisati brzina do 150 kilometara na sat na svim auto-putevima, rekao je direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak.

Kako je Drobnjak potvrdio za "Blic", on se dogovorio s policijom da do primene ovog pravila dođe uskoro. "Ostalo je samo da dogovore finiširamo, pa da se na svim auto-putevima ograničenje brzine poveća na 150 kilometara na čas, te da se tako granica usaglasi sa evropskim standardima", objasnio je Drobnjak za " Blic". Drobnjak je za Tanjug objasnio da to znači da će se na delovima auto-puta gde je znakom predviđeno 130 kilometara na sat tolerisati vožnja do 150