Danas oblačno, mestimično s kišom i do 20 stepeni

Blic pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će danas biti uglavnom promenljivo oblačno, mestimično sa slabom kišom, a najviša temperatura će se kretati od 14 do 20 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno jak, saopštio je Republički hidrometeorološki savez Srbije. Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, najviša dnevna od 14 na istoku do 20 na zapadu Srbije. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, pre podne povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 17 stepeni. U narednih sedam dana biće toplo sa temperaturom iznad prosečnih