Sedmoro povređenih u sudaru na auto-putu kod beogradskog aerodroma

BEOGRAD - Sedam osoba, među kojima je i jedno dete, lakše je povređeno u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Beograd-Šid, kod skretanja za Aerodrom "Nikola Tesla", potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Saobraćaj u pravcu ka Šidu se preusmerava.

Do nezgode na auto-putu je došlo oko 15.20. Saobraćaj u pravcu ka Šidu je obustavljen i preusmerava se preko uključne petlje Aerodrom "Nikola Tesla". Beogradski taksisti su javili da se zbog tog udesa stvorila kolona duga skoro deset kilometara, od pumpe "Zmaj", do petlje koja vodi do aerodroma. U Hitnoj pomoći za "Blic" su rekli da je u nesreći povređeno jedno dete, koje je prevezeno u Tiršovu, dok je šest odraslih osoba prebačeno u Urgentni centar.