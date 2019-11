Stevanović: Lep je osećaj igrati na Old trafordu! Suma: Pokušali smo da igramo sa Junajtedom

Sportski žurnal pre 5 sati

Partizan je poražen od Mančester Junajteda rezultatom 3:0 u četvrtom kolu Lige Evrope

Mladi fudbaler Partizana Filip Stevanović izjavio je da je lep osećaj igrati na Old trafordu, ali da nije zadovoljan zbog toga što je ekipa izgubila od Mančester Junajteda. - Lep je osećaj, pogotovo za mene kao najmlađeg u ekipi, sa 17 godina igrati na Old trafordu. Ali, sve se to briše, zbog poraza. Najbitnije su pobede, što se nije desilo. Nismo toliko zadovoljni, iako je Junajted zasluženo pobedio - rekao je Stevanović posle utakmice u Engleskoj. Partizan je