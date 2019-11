“Mogli smo više dati Partizanu”

Vesti online pre 1 sat

Huan Mata izjavio je da je zadovoljan trijumfom nad Partizanom (3:0) u Ligi Evrope, iako smatra da je razlika mogla da bude veća.

Španca je posebno obradovalo to što su napadači Mejson Grinvud, Entoni Marsijal i Markus Rašford bili strelci na Old Trafordu. – Za njihovo samopouzdanje važno je da postižu golove, isto tako i za ceo tim. Mogli smo neki pogodak da damo, ali je i pored toga rezultat dobar. Što više različitih strelaca to je bolje za nas – rekao je Mata za MUTV. Vezni fudbaler Mančester junajteda je posebno u prvom poluvremenu pohvalio igru izabranika Olea Gunara Solskjera. – Bila