Embid besan, napada sve redom! To je prose***anje, Jokić se zakačio za mene! /video/

Blic sport pre 1 sat | Blicsport.rs

Košarkaš Filadelfije bio je nezadovoljan sudijskim odlukama u završnici meča sa Denver Nagetsima, a pogotovo dosuđenim faulom u poslednjim sekundama, koji je iznudio .

Jokić se čitav meč borio sa Embidom na centarskoj poziciji i na kraju izašao kao pobednik. Imao je bolju statistiku (25p, 11sk, 6as – 19p, 14sk, 2as), ali je najveći trijumf zabeležio u završnici. Srpski centar je na nešto manje od dve sekunde do kraja pogodio jako težak šut za +3, ali je Filadelfiji ostalo dovoljno vremena da dođe do eventualnog izjednačenja. Tu je došlo do sporne situacije - Embid se gurao sa Jokićem u reketu, a epilog je bio faul u napadu centra