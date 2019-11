Asanžov otac: Moj sin bi mogao da umre u zatvoru

RTS pre 28 minuta

Otac osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža Džon Šipton strahuje da bi njegov sin mogao da umre u zatvoru u Velikoj Britaniji.

Džon Šipton je rekao da je nedavno posetio Asanža u britanskom zatovru i da je morao da se suoči sa gorkom istinom da bi njegov sin mogao da tamo umre. "To nije gorko razočaranje oca, to je jednostavno činjenica... To je grozno", rekao je Šipton novinarima u Ženevi. Dejli mejl navodi da je Šiptonovo upozorenje usledilo nakon što je prošle nedelje nezavisni tim eksperata UN saopštio da je Asanžov život u opasnosti zbog zatvorskih uslova u kojima se nalazi. Asanž je