Đoković: Njemu nije bilo lako

Srpski teniser Novak Đoković je bio veoma zadovoljan posle startne pobede na Završnom turniru u Londonu.

On je u prvom meču savladao Matea Beretinija u dva seta (6:2, 6:1) za svega 64 minuta. "Nije njemu bilo lako, ovo mu je bio debitantski meč na Završnom turniru, pa sam očekivao da će biti malo nervozniji zbog toga", rekao je Đoković. On je dodao da je do relativno lake pobede stigao zahvaljujući svom iskustvu i pravoj taktici. "Bilo je dobro što sam u pravom trenutku napravio brejk, posle čega sam bolje čitao njegove servise. On ima dobar servis, forhend mu je