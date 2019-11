Hiljade japanaca izašlo ulice Tokija zbog svečane povorke: Car i carica se provozali kroz grad, građani im klicali! (foto, video)

Kurir pre 49 minuta

Japanski car Naruhito i carica Masako provozali su se centrom Tokija u svečanoj povorci kako bi obeležili njegovo stupanje na tron.

Okupljeni građani mahali su nacionalnim zastavama i snimali ih mobilnim telefonima. Thousands of people cheered #Japan's new Emperor Naruhito during an open-top car imperial parade pic.twitter.com/HUapOYXgOL — EHA News (@eha_news) November 10, 2019 Car Naruhito (59) nasledio je presto u maju, pošto je njegov otac Akihito postao prvi japanski monarh koji je abdicirao u poslednja dva veka. Svečana parada je trebalo da se održi 22. oktobra kada je car službeno stupio