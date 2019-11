Vesić najavio: Novogodišnja rasveta se uključuje u petak

Kurir pre 35 minuta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će novogodišnja rasveta u Beogradu biti uključena u petak, 15. novembra, i da će biti postavljena tri meseca, do Dana državnosti Republike Srbije 15. februara. "Ukrasna novogodišnja rasveta biće uključena u petak, 15. novembra, a do 1. decembra biće postavljene jelke i velike kompozicije kao što su Ulazna kapija i lavirinti", rekao je Vesić. On je podsetio da je novogodišnja rasveta već uključena u mnogim