Predsednik Narodne skupštine Bolivije i dva ministra podneli ostavke

Novi magazin pre 16 minuta | Beta

Predsednik Narodne skupštine Bolivije Viktor Borda podneo je danas ostavku nakon što su demonstranti zapalili njegovu kuću.

"Podnosim ostavku na mesto predsednika Skupštine, u nadi da će to da pomogne fizičkom integritetu mog brata kog drže kao taoca u njegovoj kući u Potosiju", rekao je Borda. Ranije danas ostavku su podneli i ministar rudarstva Cezar Navaro i ministar energetike Luis Alberto Sančes. "Tok događaja ide protiv mojih ličnih principa, kao i mojih duhovnih i demokratskih vrednosti i zbog toga me to sprečava da nastavim da budem na čelu ministarstva koje vodim", napisao je