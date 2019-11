Cicipas: Iz "velike trojke" najteže je pobediti Nadala

B92 pre 1 sat | B92

Grčki teniser Stefanos Cicipas je na konferenciji za novinare izneo svoje utiske nakon pobede nad Danilom Medvedevim u prvom kolu Završnog Mastersa.

On je ruskog igrača savladao posle dva seta (7:6, 6:4), prvi put posle pet uzastopnih poraza. "Ova pobeda mi znači mnogo i došla je u pravom trenutku. On je veoma težak protivnik, ne daje vam mnogo prilika u toku meča. Ponosan sam na sebe i na to što sam pružio moju najbolju igru. Još ćemo nas dvojica igrati i znam da će Danil sledeći put biti oprezniji i da će se bolje pripremiti", rekao je Cicipas. Cicipas i Medvedev su teniseri koji prete da pomrse konce