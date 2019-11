Tim: Najveći izazov je – Novak VIDEO

B92 pre 12 minuta | B92

Austrijski teniser Dominik Tim kaže uoči duela sa Novakom Đokovićem da je Srbin trenutno najbolji igrač na svetu.

Tim i Đoković će u Londonu igrati deseti međusobni susret, a Srbin vodi 6:3. Ipak, Austrijanac je dobio poslesnji susret, na Rolan Garosu. Pročitajte još Đoković i Tim saznali termin bitke za polufinale Londona "Mislim da je on trenutno najbolji. Dokazao je to u Bersiju (Masters u Parizu, prim. aut) gde nekako nije igrao svoj najbolji tenis, ali je opet lako osvojio titulu. To pokazuje koliko je dobar. Verovatno, trenutno, najveći izazov koji postoji, je igrati sa