Mali: Radim ono u šta verujem, a doktorat bih najradije pocepao

Blic pre 2 sata | Tanjug

Ministar finansija Siniša Mali, izjavio je večeras da se nada da će Odbor za etiku imati dovoljno snage da donese objektivnu odluku o njegovom doktoratu, bez pritiska opozicije.

Mali je ocenio da je sve u vezi sa njegovim doktoratom politika, na kojoj insistira opozicija koja, kako kaže, nema ni plan ni program, i istakao da sve to toliko dugo traje da bi posle svega "najradije pocepao taj doktorat". Podsetio je da je završio Ekonomski faktultet kao student generacije, da je zatim magistrirao i da je nosilac niza diploma dobijenih na inostranim univerzitetima. Sve je to, kaže, radio jer mu je bilo stalo do akademske karijere, a doktorat je