Prognoza vremena: Sutra pretežno sunčano

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano vreme, uz slab i umeren vetar

U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano vreme, uz slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Najnižatemperatura od dva do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18. U Beogradu se takođe očekuje pretežno sunčano. Vetar slab, istočni i jugoistočni, uvečei u toku no ći u pojacanju. Najniža temperatura oko sedam, a najviša oko 15 stepeni. U utorak umereno oblačno, u većem delu dana suvo, malo toplije i vetrovito sa umerenim i jakim