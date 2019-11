Vučić nakon iznenadnog sastanka s Makronom o želji Evrope, Tačiju, "malom Šengenu"

B92 pre 39 minuta | B92, Tanjug, Pink.rs

Beograd, Pariz -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odazvao se hitnom sastanku na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, kojem je prisustovao i Hašim Tači.

Nakon sastanka Vučić je izjavio da Makron i Evropa žele da imaju najznačajniju ulogu po pitanju kosovskog pitanja, ali da nije došlo do "dubinskog" sastanka. „Francuski predsednik je to rekao pre svega misleći na sebe i nemačku kancelarku, kao i evropske institucije", naglasio je on. Upitan da li je Makron insistirao na ukidanju takse, Vučić je podsetio da je šef francuske države već bezbroj puta o tome govorio. „Zna to i Tači. Nije to pitanje o kojem se