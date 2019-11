Iza kulisa sastanka kod Makrona: Tači tažio priznanje, Vučić odgovorio: "Srbiju su svi priznali"

Blic pre 1 sat | Blic

Iznenadni sastanak, na kome su se sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom susreli srpski i kosovski predsednik Aleksandar Vučić i Hašim Tači, završen je, ali bez konkretnijeg epiloga.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, Makronova ideja bila je da pokuša da utiče na obe strane da se vrate za pregovarački sto i da probaju da dođu do kompromisnog rešenja. - Vučić je bio otvoren, i pred Makonom rekao da ga uopšte ne zanima da Kosovo priznaje Srbiju, jer je Srbija već priznata zemlja od strane svih zemalja sveta - priča naš izvor. On je tako odgovorio na to što je Tači govorio na sastanku, odnosno na spremnost Prištine "da nastavi dijalog, zarad