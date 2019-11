Predsednik Srbije u Parizu: Vučić Biblioteci mira poklonio knjigu (foto)

Kurir pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas "Biblioteci mira" u Parizu knjigu "Serbia under the Sun".

To je objavljeno na njegovom Instagram profilu "Budućnostsrbijeav" ispod fotografije na kojoj se vidi kako Vučić poklanja knjugu sa crvenim koricama. View this post on Instagram Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je "Biblioteci mira" poklon knjigu "Serbia under the Sun". A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 12, 2019 at 3:27am PST Vučić se nalazi u trodnevnoj poseti Parizu gde prisustvuje Forumu o miru i u okviru kojeg je u