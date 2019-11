Strani investitori: Srbija sprovela 41 odsto preporuka (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Srbija je nastavila "stabilan i umeren napredak" u reformama i do sada sprovela 41 odsto preporuka stranih investitora za unapređenje uslova poslovanja, rekla je danas predsednica Saveta stranih investitora Jana Mihajlova.

Ona je na predstavljanju "Bele knjige" preporuka za 2019. godinu rekla da u primeni preporuka napredak ove godine iznosi sedam odsto u odnosu na prethodnu godinu, jer je 2017. godine formirana radna grupa za njihovo sprovođenje što je ubrzalo realizaciju.

"Nadamo se da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i da ćemo se sledeće godine primaći cifri od 50 odsto" primenjenih preporuka, rekla je Mihajlova.

Dodala je da Savet stranih investitora koji predstavlja 120 kompanija koje su u Srbiju uložile 35 milijardi evra izapošljavaju 100.000 ljudi, od Vlade Srbije očekuje da ubrza pristupne pregovore sa EU jer je "to način da se unapredi konkurentnost srpske privrede".

Neophodno je raditi i na održivoj fiskalnoj konsolidaciji, odnosno strukturnim reformama, privatizaciji javnih preduzeća i unapređenju i primeni zakona, posebno na jačanju poreske administracije.

Treba pojačati reforme i u oblasti poreza, rada, digitalizacije, elektronskog poslovanja, nekretnina i izgradnje, inspekcije, bezbednosti hrane i farmaceutskoj industriji i u opštem pravnom okviru sa akcentom na zakone o stečaju i deviznom poslovanju.

Mihajlova je rekla da je uveden "fic indeks" kojim će se rangirati oblasti sa najvećim napretkom i dodala da je reforma u uvođenju digitalizacije bila umerena, a da u oblasti bezbednosti hrane nije bilo napretka.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je "proces proširenja za EU prioritet i tu nema dileme".

"Srbija izvozi 65 odsto robe u zemlje EU i to potvrđuje jake veze između EU i Srbije. U procesu integracije stiče se utisak da Srbija napreduje, do sada je otvorila 17 poglavlja i dva privremeno zatvorila ali ima još dosta stanica na putu do cilja", rekao je Fabrici.

Vladavina prava je, kako je rekao, prioritet, kao i borba protiv korupcije i slobodni mediji, a napredak će se ostvariti i ako se reformiše javna uprava, privatizuju javna preduzeća, javne nabavke učine transparentnijim, smanji birokratija, parafiskalni nameti i liberalizuje tržište rada.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je zadovoljna što je "prekoračen magični broj" od 40 odsto sprovedenih preporuka, ali da nije srećna.

"Znam da možemo bolje i brže i nastavićemo, već popodne", rekla je Brnabić i dodala da Vlada ne bi mogla sama da najbolje identifikuje sve potrebne promene.

Ocenila je da je zajednički uspeh Vlade i stranih investitora 3,5 milijarde evra privučenih investicija u 2018. godini i za osam meseci ove godine 2,44 milijarde.

Procenila je da će se ispuniti projektovani privredni rast od 3,5 odsto u ovoj godini jer je u trećem kvartalu bio 4,7 odsto.

"U drugom kvartalu ove godine stopa nezaposlenosti je bila 10,3 odsto i najniža od 1995. godine, a mislim da ćemo treći kvartal završiti sa jednocifrenom nezapolenošću", rekla je Brnabić.

Ona je odgovorila onima koji tvrde da je pada nezaposlenosti posledica odseljavanja građana u inostranstvo, i rekla da nezaposlenost nije opala zbog emigracije, već da je zaposlenost od 2014. godine porasla sa 42 odsto na 49,2 odsto.

Brnabić je govorila o radu Vlade u sferi vladavine prava i investicijama koje "nisu radno-intenzivne jer nam trebaju jači izvori rasta, zasnovani na znanju i inovacijama", da je donet niz zakona za osnivanje "start-ap preduzeća" i da je porez na dobit od intelektualne svojine tri odsto, a za druge delatnosti 15 odsto.

Istakla je da je za osam meseci ove godine priliv od izvoza IT usluga vredeo 913 miliona evra, a od izvoza poljoprivrednih proizvoda 728 miliona evra.

Ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da Vlada planira da unapredi radno-pravno zakonodavstvo, posebno u agencijskom zapošljavanju.

On je kazao da je u toku izrada strategije za smanjenje iseljavanja i povratak onih koji su otišli, a naredne godine će se doneti i akcioni plan.

U toku je reforma Nacionalne službe za zapošljavanje radi dokvalifikacije radne snage, predloženi zakon o agencijskom zapošljavanju "koji će u isti položaj staviti sve radnike" uskoro stiže u Skupštinu Srbije, a Đorđević je rekao i da je pojačan inspekcijski nadzor "rada na crno".

(Beta, 11.13.2019)