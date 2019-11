I danas toplo i vetrovito, meteorolozi upozorili na olujni vetar

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Danas će u košavskom području Srbije i na planinama vreme biti vetrovito, s jakim i olujnim jugoistočnim vetrom koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu dostizati udare preko 24 metra u sekundi (86 kilometara na sat), upozorio je RHMZ.

U Srbiji ujutro, a na istoku i pre podne, biti umereno do znatno oblačno, mestimično s kišom, potom se očekuje razvedravanje sa zapada, a od večeri ponovo naoblačenje sa zapada i jugozapada. Duvaće umeren jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u Donjem Podunavlju biti jak, s olujnim udarima. Temperatura će ujutro biti od 11 do 15, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena Celzijusa. I u Beogradu će danas vreme biti toplo i vetrovito. Jutro će biti pretežno oblačno,