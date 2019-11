Rama: Priština ugrožava spoljnu politiku Albanije

RTV pre 38 minuta | Tanjug

TIRANA - Albanski premijer Edi Rama izjavio je da političari u Prištini, suprotstavljanjem zajedničkoj inicijativi za stvaranje balkanskog "mini Šengena", ugrožavaju spoljnu politiku Albanije zarad svojih unutrašnjih političkih interesa.

Rama je za albansku televiziju Top čenel rekao da je dugo vremena objašnjavao Aljbinu Kurtiju, lideru Samoopredeljenja i kandidatu za premijera privremenih prištinskih institucija, u čemu je značaj procesa "mini Šengena" i da bi bio veoma iznenađen ako on to ne razume, jer je, kako je dodao, Kurti dovoljno inteligentan. "Ako se pretvara da razume ili ne razume, to je njegov izbor, ali izgleda da se spoljna politika sa Albanijom koristi za unutrašnju politiku. Ne