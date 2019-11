Hrvatska će insistirati da Srbija kompenzuje potrošena sredstva s deviznih računa SFRJ

B92 pre 28 minuta | Beta

Zagreb -- Hrvatska će istrajati u tome da Srbija kompenzuje sredstva koja su se u trenutku raspada SFRJ nalazila na deviznim računima bivše države u inostranstvu.

To je sinoć izjavila visoka funkcionerka hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. "Hrvatska će istrajati na tome da se utvrdi kako su ta sredstva nestala i da se na odgovarajući način pronađu mehanizmi kompenzacije od strane one države naslednice za koju se potvrdi da su ta sredstva protivpravno korišćena", rekla je juče uveče Metelko-Zgombić govoreći o Srbiji, prenela je agencija Hina. Ona je to navela posle sastanka Stalnog