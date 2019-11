Cicipas u polufinalu turnira u Londonu

Danas pre 21 minut | Piše: Beta

Grčki tenisr Stefanos Cicipas plasirao se u polufinale završnog masters turnira u Londonu, pošto je u drugom kolu grupe „Andre Agasi“ pobedio Nemca Aleksandra Zvereva u dva seta, 6:3 i 6:2.

Cicipas je tako kolo pre kraja grupne faze obezbedio plasman u polufinale, bez obzira na rezultat u poslednjem kolu protiv Rafaela Nadala kom je potrebna pobeda da bi se našao među najbolja četiri igrača na završnom masters turniru. Grk je u oba seta bio bolji rival, ali je u prvom setu tek pri rezultat 4:3 došao do brejka. On je potom bio siguran na svoj servis za 1:0. U drugom setu Cicipas je dvaput došao do brejka i tako lako obezbedio trijumf posle 75 minuta