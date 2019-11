Uhapšen muškarac osumnjičen za pokušaj silovanja na Vračaru

RTS pre 33 minuta

Policija je uhapsila dvadesetjednogodišnjeg muškarca osumnjičenog da za pokušaj silovanja i polno uzemiravanje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. M. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje u pokušaju i više krivičnih dela polno uznemiravanje, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je 18. oktobra na Vračaru pokušao da siluje maloletnu žensku osobu. Osumnjičenom M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Beogradski mediji navode da je