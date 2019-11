Ubice žena se ne kaju!?

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Nasilje prema ženama u Srbiji ne opada, za jednu deceniju ubijeno je više od 320 žena, više od 400 dece postali su siročići, a istraživanja pokazuju "da se ubice ne kaju", i da je najveći problem neprijavljivanje nasilja, rečeno je danas na konferenciji za "Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji".

"Iz razgovora koje smo obavili sa onima koji su osuđeni za ubistvo žene, zaključili smo da nema kajanja i ako se kaju, kako kažu, to je iz razloga što su upropastili, izričito, svoje živote", rekla je predstavnica Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju Nevena Petrušić. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković ukazala je na veliki problem da, iako žrtve mogu nasilnika anonimno da prijave, u većini slučajeva one to