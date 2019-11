Venecija, zbog poplava, na korak od vanrednog stanja

RTV pre 1 sat | Tanjug

VENECIJA - Italija je spremna da proglasi vanredno stanje u Veneciji nakon što je visina talasa u tom gradu dostigla 1,87 metara, preplavivši istorijsku baziliku i prekinuvši snabdevanje elektirčnom energijom domaćinstvima.

Više od 80 odsto grada koji pripada Uneskovoj svetskoj baštini, bilo je pod vodom kada je plima bila najjača, preneo je BBC. Italijanski premijer Đuzepe Konte opisao je poplavu kao "udarac u srce naše zemlje". On je rekao da će vlada delovati brzo kako bi obezbedila sredstva i resurse. "Boli me što je grad toliko oštećen, umetnička baština ugrožena, komercijalne aktivnosti na kolenima", napisao je na Fejsbuku Konte, koji je posetio region kasno sinoć. On je rekao